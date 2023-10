Cercamento do parque Chico Mendes avança e moradores apontam melhora da segurança na região

publicidade

Moradores da zona Norte de Porto Alegre estão ansiosos pela finalização da obra de revitalização do parque Chico Mendes, localizado entre os bairros Jardim Leopoldina e Chácara da Fumaça. São 25 hectares para lazer que conta com quadras esportivas, campos de futebol, canchas de bocha e praça infantil. O espaço inaugurado em 12 de dezembro de 1992 também vai receber novos banheiros, mais churrasqueiras, academia livre, manutenção do playground e novos brinquedos. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), o cercamento do parque está 72% concluído. Os arames estão sendo substituídos por 3 mil metros lineares de gradil de concreto.

Loeci Peres, de 59 anos, afirmou que a comunidade do bairro esperava ansiosamente pela revitalização no local. “Estamos vendo com bons olhos a reforma”, destacou. Ele mora no bairro há 12 anos e pratica exercícios no parque há oito anos. O aposentado contou que presenciou a transformação do local e acredita em um aumento significativo na movimentação no parque devido as obras, além da sensação de segurança que está aumentando.

“Quando eu cheguei aqui era tudo aberto. Carro roubado, incendiado, aparecia gente morta dentro do parque. Já melhorou uns 80%. A gente espera que melhore mais ainda”, considerou.

De acordo com o supervisor da área eixo Baltazar da Guarda Municipal (GM), Danilo Rocha, em breve uma nova base avançada da GM será instalada no bairro e consequentemente, com o aumento da segurança, a população vai frequentar mais o parque. Além do reforço no bairro, a GM vai ajudar no controle da saída das pessoas do parque.

"Nós já atuamos dentro do parque Chico Mendes, com patrulhamento diário. E após todo o fechamento do parque, vamos reforçar a atuação. Vai ser importantíssimo para o nosso serviço ter a base avançada da Guarda na região”, declarou Rocha.

Marcelo Jardim mora no bairro há 38 anos e frequenta as quadras de basquete. Ele aprovou a recuperação realizada nas quadras e considera as obras algo necessário, principalmente por causa do desgate com o passar do tempo e uso. Jardim ainda ressaltou que o movimento no parque já aumentou e que o reforço na segurança vai ser bom tanto para quem visita o local como para quem mora no bairro.