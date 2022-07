Ceriluz confirma R$ 35 milhões de investimentos em Santo Ângelo

publicidade

A direção da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Ltda. (Ceriluz) esteve reunida, na tarde desta quinta-feira, com o prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, e com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, João Baptista Santos da Silva, para confirmar a construção de uma Central Geradora Hidrelétrica no município, com investimento orçado em R$ 35 milhões.

O anúncio foi feito pelo presidente da Ceriluz Distribuição, Guilherme de Pauli, pelo presidente da Ceriluz Geração, Iloir de Pauli, e pelo secretário-executivo da cooperativa, Sandro Lorenzoni. A direção também informou que serão investidos em torno de R$ 200 milhões na construção de cinco unidades de geração de energia no rio Ijuí, abrangendo Santo Ângelo, Entre-Ijuís e Vitória das Missões. Duas delas serão instaladas em território santo-angelense.

João Baptista destacou que os projetos de investimentos tiveram início em 2021, quando a direção da Ceriluz e o Executivo do município começaram às tratativas e o prefeito Jacques Barbosa assinou a carta de anuência para a instalação das usinas em Santo Ângelo. “As instalações estão devidamente licenciadas e o Governo Municipal continuará oferecendo total apoio aos empreendimentos”, declarou.

De acordo com os diretores da Ceriluz, as obras serão iniciadas em setembro deste ano com previsão de inauguração em agosto de 2023, dentro da programação comemorativa aos 150 anos de emancipação político-administrativa de Santo Ângelo.

