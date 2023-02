Chafariz do Mercado Público volta a funcionar em Porto Alegre

publicidade

O chafariz do Mercado Público de Porto Alegre voltou a funcionar na noite desta quarta-feira. A reinauguração da fonte, instalada em 2012, estava marcada inicialmente para a terça-feira, mas foi transferida para o dia seguinte devido às fortes chuvas na capital. Localizado no Largo Glênio Peres, o chafariz integra um conjunto de obras de revitalização no Centro Histórico da cidade, ações previstas no programa da Prefeitura Centro+.

Com investimento de cerca de R$ 480 mil, as obras para revitalizar o chafariz começaram em fevereiro de 2022 e entre as partes recuperadas da fonte estão a elétrica e hidráulica do novo sistema de bombas submersas, que agora auxiliam no escoamento correto da água. Já a grelha para ventilação ganhou uma tampa de concreto e a cisterna que recebe água para o bombeamento do chafariz foi aprofundada. Além disso, o local passa a contar com um novo piso e componentes de automação.

Presente no evento, o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss destacou que o chafariz irá ser útil para a paisagem do local e para amenizar o calor do verão da capital. "Isso é mais uma forma de agrado, carinho para a população um chafariz enfeitando e também refrescando as pessoas nesse calor, assim a gurizada vai poder brincar, correr, curtir a água, além de embelezar o Mercado Público''. Segundo Loss, pouco tempo separou a ideia e a execução do projeto, que foi sugerido por um servidor da Dmae. Outros pontos no Centro Histórico da cidade estão entre as atuais prioridades de revitalização da Dmae, incluindo as obras no Quadrilátero Central e no Viaduto Otávio Rocha.



O prefeito Sebastião Melo chegou ao local minutos antes do chafariz entrar em funcionamento, mais precisamente às 19:25. "A gente espera agora que outros chafarizes possam surgir. Isso aqui é mais um atrativo do centro, assim como a pintura do Mercado Público, o prédio Esqueletão que nós estamos chegando numa solução, o muro na Mauá, a Praça da Matriz. Há uma atenção para todos os bairros, mas especialmente na alma da cidade que é o centro", explicou.

Também acompanhado a ação, o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer enfatizou a visão de que o centro da capital merece uma atenção especial. "O Centro Histórico de Porto Alegre é muito bonito, é potencialmente comparável aos mais bonitos centros históricos do mundo, pelo patrimônio arquitetônico, tradição cultural, ruas, praças, população e mais diferentes atrativos. Precisamos melhorar o espaço urbano que historicamente vem sendo degradado e mal cuidado. Então a reinauguração desse chafariz que estava fechado há dez anos está inserido nesse contexto de revitalização do centro", frisou.

Pessoas que passavam perto do chafariz registraram o momento a partir de fotos e vídeos. Algumas delas contaram para o Correio suas percepções sobre o funcionamento da fonte que ficou uma década parada. A balconista Ana Claudia Marques, moradora da Estrada Costa Gama, foi uma das pessoas pegas de surpresa. Ela estava sentada com amigas num bar em frente ao Mercado Público quando de repente o chafariz entrou em operação. "Achei isso maravilhoso, a gente precisa de coisas mais atrativas para o centro, que chamem a atenção do povo", relatou. Circulando pelo local com a família, a jornalista Julia Machado, que reside no centro, também gostou da novidade. "Acho que agrada muito no contexto de revitalização do centro, a gente que mora aqui percebe que o centro está sendo mais valorizado, mais seguro de caminhar. E o chafariz contribui para que a gente queira vir, estar nos espaços públicos e eu estou achando isso o máximo", opinou.