Chance de enchente do rio Uruguai preocupa municípios da Fronteira Oeste do RS

A passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul gerou preocupação para prefeituras de cidades da Fronteira Oeste. Além da chuva e do vento, a possibilidade de enchente do rio Uruguai é motivo de atenção para os municípios da região.

Alegrete registrou chuva intensa nas últimas 24 horas. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Renato Grande. A precipitação somou 101,6mm. O rio Ibirapuitã, em elevação, mede 4,74m, sendo a cota de inundação 9,70m. Foram distribuídos 15 metros de lonado à populares, e anotados alagamentos nos bairros Saint Pasteur, Nossa Senhora da Conceição e Novo Lar. O município não conta com equipamento de medição da velocidade do vento.

Na cidade de Itaqui, Fronteira Oeste – segundo o coordenador da Defesa Civil, Valdemarino Amaral, o rio Uruguai mede 3,59m, subindo. Foram registradas rajadas de vento de 25km/h, sem registro de chamados, devido ao fenômeno climático. A precipitação soma 48mm, nas últimas 48 horas.

Em Uruguaiana, chove de forma intermitente nas últimas 36 horas. Conforme o coordenador da Defesa Civil, Paulo Woutheres, a precipitação na área urbana totalizou 20mm até o momento. O rio Uruguai mede 3,79m, crescendo. Houve a queda de uma árvore na Travessa 41, no bairro Cabo Luiz Quevedo.

Em São Borja, de acordo com o coordenador da Defesa Civil, Moacir Tiecher, o rio Uruguai cresce, medindo 5,75m, devido ao excesso de chuvas na nascente do manancial. Na área do Alto Uruguai, o rio media 12,97m. De acordo com Moacir, amplia-se a perspectiva de enchente no município. A precipitação intermitente somou no período 88mm. Registrados pontos isolados de alagamento, principalmente, em localidades periféricas.

Na Barra do Quaraí, fronteira com o Uruguai, segundo o prefeito Maher Jaber, no momento a chuva continua em forma de garoa, a precipitação somou nas últimas 24 horas 32mm.

Em Quaraí, os ventos atingiram rajadas de 40km/h. Segundo Bruno Soares, coordenador da Defesa Civil, a chuva na zona rural do Pai Passo somou 80mm e no Caty 50mm e na área urbana 38mm. Mesmo com ventos e chuvas não há registro de ocorrências junto aos bombeiros e Defesa Civil. Em Santana do Livramento, a Secretaria Municipal de Educação, suspendeu as aulas da rede.