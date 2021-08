Chapecó lança programa Frentes de Trabalho

publicidade

A Administração Municipal de Chapecó lançou o programa Frentes de Trabalho, o qual prevê contrato temporário de trabalho e capacitação profissional para quem está desempregado. Os participantes irão ganhar um salário-mínimo nacional, que é de R$ 1,1 mil e uma cesta básica, por uma carga de 30 horas semanais, mais 10 horas de capacitação profissional.

Segundo o prefeito João Rodrigues, o objetivo do programa visa abrir caminhos para que as pessoas possam entrar no mercado de trabalho. “Todo ser humano merece uma oportunidade e eu sei o que não é ter um pão para comer, não ter luz por não ter dinheiro para pagar, mas todo mundo tem que dar algo em troca”, disse.

Rodrigues informou que o programa está sendo retomado, com qualificação, para que as pessoas em um breve espaço de tempo possam ingressar no mercado de trabalho, que tenham sua renda. “Daqui vai sair cozinheira, mecânico, cabeleireiro, daqui vai sair de tudo”, disse o prefeito. Ele garantiu os primeiros 21 contratos para pessoas que estiveram no ato de lançamento do programa, realizado nesta segunda-feira no auditório da prefeitura.

O gerente de Renda e Cidadania da Secretaria de Assistência Social, André Pagnussat, disse que os critérios para integrar o programa são: estar desempregado há mais de seis meses; morar há, pelo menos, dois anos em Chapecó; ter entre 16 e 59 anos; renda familiar de até meio salário-mínimo per capita; e ter apenas um beneficiário por família. Entre os serviços estão limpeza e serviços internos da Administração Municipal.

A secretária de Assistência Social, Elisiani Sanches, informou que as pessoas que poderão participar do programa serão encaminhadas via Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). O contrato será de um ano, com possibilidade de renovação, mas a intenção é o encaminhamento para o mercado de trabalho, em parceria com o Sine, Balcão de Empregos, agroindústrias e outras empresas.

