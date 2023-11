Chegada do Papai Noel encanta público em Porto Alegre

publicidade

Para muitas crianças, a chegada do Papai Noel marca o início dos festejos de Natal. Milhares de pequenos e pequenas, com seus familiares, puderam acompanhar a descida do Bom Velhinho pela chaminé do Largo Cultural do Shopping Total na noite desta sexta-feira. O tradicional evento marca a abertura da programação natalina de Porto Alegre.

A expectativa começou por volta das 18h30min. A Cia Lúdica preparou inúmeras peças musicais e espetáculos teatrais para as crianças. O evento reuniu mais de 10 mil pessoas. O evento era gratuito e aberto à comunidade. Em 2022, a chegada do Papai Noel reuniu cerca de 18 mil pessoas. A abertura dos portões ocorreu por volta das 18h30. O evento contou com transmissão ao vivo no local com telões e pelos canais do shopping nas redes sociais.

Pontualmente às 20h30, o Papai Noel percorreu o entorno do largo de helicóptero. Ao final, a adrenalina com a descida de rapel pela chaminé de 86 metros, antes de percorrer os prédios históricos do shopping, que estava por um show de luzes, fogos de artifício e laser de alta potência. Milhares de crianças vibravam de emoção.

Após a subida no palco, o Bom Velhinho recebeu a chave da cidade pelos organizadores do evento. Bolhas de sabão, confetes de papel e balões coloridos foram distribuídos ao público que esteve presente na chegada do papai noel. E claro, a atração natalina contagiou a criançada que se divertiu do início ao fim.

Conforme Sílvia Rachewsky, gerente Comercial e de Marketing a magia do Natal marca presença no evento que está em sua 17º edição. “O foco principal é o encantamento das crianças e da família. Ver uma criança emocionada, a mãe se emociona também”, destaca.

O secretário municipal de cultura e economia criativa de Porto Alegre, Henry Ventura, salienta que a chegada do papai noel no Largo Cultural do Shopping Total é um evento que faz parte e abre o calendário da programação natalina da cidade. “Eventos culturais como esse contribuem para o engajamento solidário das pessoas, o espírito natalino. Ver as crianças aqui no entorno representa esperança. Estamos felizes coma criançada se divertindo com suas famílias”, reforçou.