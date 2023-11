Cheia do Rio Gravataí obriga moradores a deixarem suas residências em Alvorada e Cachoeirinha

publicidade

O temporal que atingiu as cidades da Região Metropolitana, entre sexta-feira e sábado, fez o nível do Rio Gravataí subir muito acima do normal, resultando em alagamentos de vias em bairros próximos ao leito e obrigando muitas famílias ribeirinhas a deixarem suas casas.

Em Cachoeirinha, segundo informou o coordenador da Defesa Civil, Vanderlei Marcos, são 110 famílias desalojadas e 25 desabrigadas. “Temos outras 410 famílias sendo monitoradas que residem próximo aos arroios Passinhos, Águas Mortas, Brigadeira e Rio Gravataí. Entretanto os arroios estão em nível normal e não representam mais risco. O arroio Sapucaia está baixando, mas ainda com muita agua nas ruas, mantendo famílias ainda fora de casa no bairro Meu Rincão.”

Segundo Marcos, o Rio Gravataí está com o nível elevado em 3,28 metros, mantendo nove famílias ilhadas na entrada da cidade e outras cinco famílias fora de casa no bairro Olaria. A Estrada do Nazário segue interditada devido a quantidade de água acumulada na via.

Alvorada

Em Alvorada, equipes da Defesa Civil auxiliaram na remoção de 24 famílias, residentes do bairro Americana, que decidiram deixar suas moradias e procurar abrigos na casa de familiares e parentes. De acordo com a Prefeitura, o Arroio Feijó não transbordou, mas os alagamentos nestes locais são devidos ao acúmulo de água do Rio Gravataí. O Comitê de Apoio - formado pelo Prefeito José Appolo, vice-prefeito Valter Slayfer e pelos secretários municipais Neusa Abruzzi, Éder Fraga, Rogério Negreiros, José Luís, Alexandre Lobão - se reuniu neste domingo para debater as próximas ações de auxílio às famílias afetadas.

Gravataí

Em Gravataí, a mediação na Estação Hidrometeorologica da Agência Nacional de Águas (ANA) Passo das Canoas, no Caça e Pesca Parque dos Anjos, aponta que o nível do Rio Gravataí está em 5,17m, sendo que o normal é de 2,60m. A Defesa Civil do Município informou que até o momento não há desabrigados ou desalojados, mas tendo em vista a proximidade das comunidades com determinados locais suscetíveis a inundação do rio e seus arroios, os principais pontos de observação são os bairros Padre Réus, Itatiaia, Sitio Gaúcho, Passo dos Ferreiros, Caça e Pesca, Mato Alto, Barnabé, Vila Rica, Morangava, Costa do Ipiranga e Itacolomi.