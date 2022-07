Cheia do rio Vacacaí deixa oito famílias desabrigadas em São Gabriel

publicidade

A cheia do rio Vacacaí em São Gabriel, na Fronteira-Oeste, em decorrência das chuvas persistentes, levou à remoção de oito famílias ribeirinhas dos bairros Beira Rio, Mato Grosso e Passo da Lagoa. Os moradores foram para as casas de parentes e um está em uma igreja no entorno, que recebe pessoas e utensílios das casas afetadas.

Conforme o coordenador da Defesa Civil do município, Rogério Severo Porto, no fim da tarde deste domingo o rio estava 80 centímetros acima do nível normal, depois de chegar a 1,10 metro de elevação mais cedo, mantendo assim o recuo lento das águas. Segundo o coordenador, há um espaço preparado para um possível agravamento do quadro na Escola Cívico-Militar do CAIC, porém a tendência é de que o Vacacaí retorne ao nível usual antes da utilização do prédio. Na manhã deste domingo, parou de chover no município. Situações de emergência ou perigo devem ser relatadas pelo telefone (55) 99608-4936.

