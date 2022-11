Chimarock 2022 movimenta a comunidade roqueira da Fronteira-Oeste

publicidade

Grupo de artistas e produtores de São Borja - Fronteira Oeste do RS - realizará nos dias 26 e 27 de novembro o "Chimarock 2022", no Parque Esportivo General Vargas (Parcão). O evento reunirá 12 bandas são-borjenses de rock nos dois dias de apresentações em atividade inteiramente gratuita, sempre a partir das 17h.

A programação faz parte do calendário oficial de eventos do município. A organização contará com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SMCEL), entre outros segmentos. Além dos shows de rock, também haverá como atração paralela uma exposição de carros antigos. A secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Vânia Alves Cardoso, ressalta que a expectativa, nos dois dias, é de reunir um grande público. “Serão seis bandas a cada dia, todas da cidade, cada uma delas terá de 50 a 60 minutos para sua apresentação”, explica.

O Chimarock é considerado o maior evento de rock da região, por isso, haverá toda estrutura para receber o público, como erva-mate e água quente gratuitas, além da montagem de uma praça de alimentação. As bandas a se apresentar serão: The House, Paralello 28, Rockstyles, Madame Loud, NeverBreak, Nosferatus, Stereo Blue, Santa Ilusão, Green River, Orlando Garcia e Los Coyotes, Matheus, the Beatle Boy e Frenesi.

“Traga a sua cuia, bomba e térmica pois a erva-mate e a água quente serão por nossa conta. Venha com a família e também convide os amigos para curtir o melhor do Rock and Roll”, convida Vânia.