Chuva alcança algumas regiões do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

publicidade

O sol aparece em quase todo o Rio Grande do Sul na manhã desta sexta-feira (26), exceto no Oeste, onde está prevista chuva isolada, segundo previsão da MetSul. Ao decorrer do dia, a cobertura de nuvens também aumenta no resto do Estado. A nebulosidade cresce pelo Oeste e o Sul e depois nas demais regiões.

Entre a tarde e a noite, com o deslocamento de uma frente fria, a chuva alcança o Oeste, o Sul, o Centro e o Nordeste do estado. Pode haver correntes de vento e calor no Norte e no Nordeste. A Grande Porto Alegre deve ter, à tarde, entre 30ºC e 32ºC, enquanto nos vales a temperatura fica entre 31ºC e 33ºC, o que é muito quente para maio.

Mínimas e máximas pelo Rio Grande do Sul:

Santa Rosa 17ºC / 31ºC

Caxias do Sul 13ºC / 27ºC

Erechim 15ºC / 27ºC

Rio Grande 18ºC / 25ºC

Pelotas 17ºC / 27ºC