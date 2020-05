Chuva causa alagamentos em Uruguaiana

publicidade

A chuva persiste em Uruguaiana e causa alagamentos em vários pontos da cidade nesta quinta-feira, principalmente em áreas periféricas. Também foram registrados quatro acidentes de trânsito em razão do temporal. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural e da Defesa Civil trabalham na desobstrução de valas para o escoamento da água e orientam moradores sobre eventuais perigos.

Em 24 horas, o índice pluviométrico somou 169 milímetros, sendo 96 mm em apenas duas horas. A informação é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A previsão é de que siga chovendo pelo menos até este sábado. Depois disso, deve chegar a segunda onda de frio do mês de maio. A previsão é de que a massa de ar polar derrube as temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A última semana de maio deve ser gelada em muitas áreas do país, conforme o Climatempo.