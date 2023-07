Chuva causa bloqueio de estradas e deslizamentos de terra no RS

publicidade

A chuva intensa que atingiu principalmente o Litoral Norte do Rio Grande do Sul provocou bloqueio de estradas e deslizamentos de terra. Em razão do ciclone que formou-se na costa gaúcha na última sexta-feira e madrugada de sábado, a chuva ultrapassou 100 mm em vários pontos do litoral gaúcho, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Em Três Cachoeiras, a RS 494 foi interditada na divisa de Três Cachoeiras com Morrinhos do Sul. Conforme a Defesa Civil, o desvio feito na rodovia não resistiu às chuvas intensas.

Em Harmonia, uma ponte foi interditada em função da chuva que comprometeu sua estrutura. Em Arroio do Meio, ocorreu um deslizamento de terra por conta das chuvas intensas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), três casas localizadas na travessa Waldemar Moesch, no Centro, foram interditadas e dez pessoas estão desalojadas. No sábado, equipes da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) concluíram no início da noite os reparos do trecho provisório na ERS 474, no quilômetro 3,5, sobre o Arroio Pereira, em Santo Antônio da Patrulha.

A EGR liberou o fluxo de veículos no desvio provisório às 18h. Parte da rodovia sofreu erosão devido às fortes chuvas que atingiram a região, elevando o nível das águas e danificando a estrutura. O trecho havia sido bloqueado por volta das 1h da madrugada deste sábado. Conforme a EGR, nesta segunda-feira será realizado o içamento de 22 aduelas que irão formar as duas galerias da nova estrutura da ponte destruída. A programação da obra contempla a colocação de uma laje superior, a pavimentação e, por fim, nova sinalização horizontal e vertical. A previsão da EGR é entregar a reconstrução até o final de julho.

Em Porto Alegre, a Defesa Civil e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bloquearam um trecho de 1,2 quilômetro da avenida Belém Velho, próximo ao número 2.888, na divisa entre Vila Nova e bairro Belém Velho, na Zona Sul de Porto Alegre. O bloqueio total na via será por 30 dias, com acesso local para moradores entre a rotatória da Estrada Cristiano Cremer e a avenida João Passuelo. Devido às fortes chuvas, o problema de erosão na encosta e por baixo da pista se agravou, o que pode gerar desabamento. No último ciclone, ocorreu um bloqueio parcial do trecho, mas depois da chuva a situação piorou e ocorreu o bloqueio total.