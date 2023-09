Chuva causa desabamento de casa e deixa casal ferido em Novo Hamburgo

publicidade

Uma residência em Novo Hamburgo foi interditada pela Defesa Civil, na rua Charrua, 268, no bairro Canudos. Na manhã desta sexa-feira, um parte da casa desabou por conta das chuvas e deixou um casal ferido. Os dois foram resgatados em ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Também foi inteditada preventivamente parte de outra casa aos fundos, além de uma das pracinhas e parte de uma área dos fundos da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Arca de Noé, em razão dos escombros. O prédio da escola não foi atingido e não há riscos para o funcionamento do estabelecimento de ensino.

A Fundação de Saúde de Novo Hamburgo informa que o casal, ele com 57 anos e ela com 66 anos, foi trazido para a emergência do Hospital Municipal, onde recebeu atendimento e foi encaminhado a exames para verificar possíveis fraturas. O casal está bem, conversando e deve permanecer o dia no hospital para avaliações.

