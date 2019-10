Chuva causa estragos em Santa Maria em segundo dia consecutivo

publicidade

As chuvas com fortes ventos atingiram novamente a região de Santa Maria, no início da manhã desta quarta-feira. Segundo a defesa civil, cerca de 30 casas foram destelhadas. A região mais atingida é o lado leste da cidade, nos bairros São José e Camobi. Árvores tombaram na BR 158, entre os municípios de Santa Maria e Itaara e na BR 287, saída para São Pedro Sul.

Um poste tombou na zona Norte do município e a região está sem energia elétrica. Além disso, árvores caíram nos bairros Campestre do Menino Deus, Parque Pinheiro Machado e Passo das Tropas, conforme a Defesa Civil. Moradores próximos a uma barragem também relatam receio devido eventual inundação das casas do entorno.

No lar Vila Itagiba, que abriga 70 idosos, uma árvore caiu sobre a rede elétrica e o forro da cozinha desabou. A Unidade de Saúde, localizada na rua Castro Alves, no bairro Chácara das Flores, foi destelhada parcialmente. Falta energia elétrica em vários pontos do município.

As águas do rio Vacacaí-Mirim, próximo à barragem do bairro Campestre do Menino Deus, invadiram a rua e o pátio da Escola Municipal Ilda Vasconcelos. As aulas foram suspensas. As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão distribuindo lonas aos moradores atingidos.