Chuva causa inundação em municípios do Litoral Norte do RS

publicidade

As fortes chuvas que atingiram alguns municípios do Litoral do Norte causaram inundações na noite dessa segunda-feira. De acordo com a MetSul Meteorologia, em determinados locais as marcas ficaram acima de 100 mm apenas no dia de ontem. A precipitação provocou o transbordamento de rios e arroios, gerando inundações e enchentes. O grande volume de água prejudicou lavouras e cobriu estradas em zonas rurais. As cidades de Maquiné, Três Forquilhas, Morrinhos do Sul, Itati e Dom Pedro de Alcântara foram as mais castigadas pelo temporal.

No município de Dom Pedro de Alcântara, o Arroio dos Mengue transbordou, provocando alagamento em residências e propriedades rurais. Um morador destacou que nunca tinha vivenciado três dias consecutivos de alagamentos: “em 29 anos, nunca tinha visto uma situação dessa”, pontuou.

A ponte que liga os municípios de Itati e Três Forquilhas acabou atingida pelas águas da chuva extrema. Áreas no interior dos dois municípios estavam inacessíveis pelas inundações.

No final dessa segunda-feira, a área urbana de Três Forquilhas foi tomada por alagamentos e equipes da prefeitura trabalhavam para atender os moradores. Equipes das prefeituras chegaram a usar tratores e retroescavadeiras para retirar moradores isolados de áreas inundadas. Os bombeiros, para conseguir retirar pessoas presas em meio às inundações, fizeram uso de barcos nos resgates nas áreas alagadas.

TEMPO | Enchente em Três Forquilhas, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Saiba mais em https://t.co/IwdUtMAuV3. pic.twitter.com/zPuHLxh4Xr — MetSul.com (@metsul) March 6, 2023