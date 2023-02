Chuva continua elevando rios da Região Metropolitana, mas níveis seguem insuficientes

publicidade

O comerciante Paulo Podanese costuma pedalar diariamente na região da Usina do Gasômetro, no trecho 1 da orla do Guaíba, em Porto Alegre. Embora tenha demonstrado certa satisfação com a chuva dos últimos dias, ele também não escondia nesta quarta-feira a frustração com a baixa do curso d'água. “Acho que o DMLU está fazendo a parte dele no recolhimento do lixo, mas falta consciência por parte das pessoas. Não faltam lixeiras aqui. E não acho que sejam as pessoas do Centro que deixam resíduos da orla. E o que vem do arroio Dilúvio acaba sujando o Guaíba também”, salientou ele.

Paulo fez uma pausa na pedalada e observou a baixa do nível, que exibia, por sua vez, algumas plantas aquáticas. No Guaíba, ainda que os bancos de areia tenham desaparecido com a precipitação do começo da semana, a régua de medição do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, registrou 71 centímetros na manhã de hoje, depois de alcançar 81 centímetros na noite anterior. Já no trapiche da Praia da Pedreira, no interior do Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, a marca alcançada foi de 39 centímetros, e no terminal da CatSul, em Guaíba, foram 69 centímetros.

Enquanto isso, a chuva do início desta semana continua favorecendo o nível dos principais rios da Região Metropolitana de Porto Alegre, bem como sua vazão, especialmente no rio dos Sinos. Em Campo Bom, a régua de medição sob responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA) registrou 3,12 metros na manhã desta quarta-feira, ampliando em praticamente 70% a marca de 24 horas antes, quando havia sido aferido 1,83 metro.

Já no Centro de São Leopoldo, o nível da régua marcava 1,62 metro no início da manhã. Na foz do rio Paranhana, no município de Taquara, 1,09 metro. A vazão, ou seja, a medição do fluxo de água corrente, foi de 66,4 metros cúbicos por segundo (m³/s) em Campo Bom, e em São Leopoldo, 49,8 m³/s, ambos, os maiores índices do ano.

Em Novo Hamburgo, a medição da Companhia Municipal de Saneamento (Comusa) registrou 4,11 metros na manhã de hoje, também um aumento considerável sobre os últimos dias. E no rio Gravataí, a régua do Balneário Passo das Canoas, em Gravataí, mantida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), registrou 1,80 metro no início da manhã de hoje. Já em Alvorada, a marcação da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Corsan marcava 1,81 metro.

