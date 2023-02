Chuva dá fôlego para o Arroio Feitoria mas alerta sobre uso da água continua

publicidade

Com os nível abaixo da média devido a estiagem,o Arroio Feitoria recebeu uma trégua por conta da chuva, na cidade de Dois Irmãos, no Vale do Sinos, onde é captada a água para abastecimento dos municípios de Dois Irmãos e Morro Reuter.

Segundo o chefe do Departamento de Meio Ambiente da cidade de Dois Irmãos, Álan Kuhn, os índices pluviométricos apontam que, nos últimos sete dias foi registrado um acumulado de 102mm/m², e até esta quarta-feira (22) o acumulado do mês foi de 132mm/m². “As chuvas ajudaram a aliviar a situação, mas para normalizar o nível do arroio é preciso de mais alguns dias de chuva. Precisamos que as pessoas continuem usando o recurso de forma responsável e moderada”, disse ele.

A Administração Municipal de Dois Irmãos auxiliou a Corsan em ações com o objetivo de melhorar a vazão do Arroio Feitoria no início do mês. O Município está em constante contato com a Companhia para solicitar melhorias no abastecimento, mas também é necessária a colaboração da comunidade.

