Chuva deixa 19 desabrigados em Rio Grande nesta segunda-feira

publicidade

A cheia na Lagoa dos Patos, decorrente das chuvas desta segunda-feira (18), obrigou 19 pessoas a deixarem suas casas em Rio Grande. Destas, nove são da região da Cidade Nova (ponto conhecido como Lagoa Azul, que fica no Centro) e oito da ilha de Torotama. Entre os resgatados na ilha, há dois idosos e duas crianças. Dois cachorros também foram resgatados pelas equipes da Defesa Civil.

Para acolher estas pessoas, a prefeitura disponibilizou quatro lugares para abrigos provisórios: o Centro de Acolhida Renascer do Espírito (CARE); o Ginásio Lemos Júnior, no Centro; o Sport Club Santo Antônio e Salão Paroquial, no Povo Novo; e o Salão Paroquial (Vila da Quinta).

Segundo a Régua da Praticagem da Barra, por volta das 9h15min desta segunda-feira (18) a Lagoa dos Patos tinha avançado em torno de 80 centímetros. A Laguna também é local de deságue de outros 27 rios. Áreas ribeirinhas seguem sendo as mais afetadas, principalmente na Ilha da Torotama e no Centro da Cidade, incluindo o deque de Mercado Público.

Veja Também

Por causa da chuva incessante com descargas elétricas a Prefeitura solicita que as pessoas evitem sair de suas casas.

“Segue o risco para mais alagamentos exceto no Cassino”, destaca o Secretário Executivo da Defesa Civil Municipal, Anderson Montiel. A coleta seletiva também foi suspensa nesta segunda-feira. No caso da Ilha da Torotama, as águas estão invadindo residências e também atingem a via de acesso a localidade, que ainda não foi interditada, mas a passagem é considerada arriscada.

No final da tarde, a prefeitura e a 6ª Região Tradicionalista anunciaram o cancelamento do desfile de 20 de setembro que ocorreria no Centro da Cidade. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o coordenador da 6ª Região Tradicionalista, Roberto dos Santos Ferreira justificou a decisão, ponderando a impossibilidade da presença de muitos tradicionalistas devido aos danos causados na zona rural do município. O desfile programado para o próximo domingo na praia do Cassino segue mantido.