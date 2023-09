Chuva deve seguir forte e agravar inundações no RS, alerta MetSul

publicidade

Um novo ciclone extratropical deve se formar no leste da costa do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Conforme a MetSul, a chuva seguirá intensa em parte do Estado nas próximas horas por conta de um centro de baixa pressão entre o território gaúcho e Santa Catarina, agravando alagamentos e inundações, principalmente em cidades das regiões Centro, Sul e Metropolitana, onde já há pontos de acúmulo de água.

A chuva mais intensa deve ocorrer até meados da tarde, com a tendência de perda de força na maioria das áreas à noite. No entanto, a circulação ciclônica, com chuva e vento seguirá sobre o Estado. Em circulação, há risco de chuva forte a intensa localizada, com risco de ventania.

Da tarde para a noite desta quinta, a área de baixa pressão estará sobre o Atlântico, junto ao sul de Santa Catarina e o litoral norte gaúcho. Na sexta-feira, o sistema se aprofunda como ciclone no oceano.

Na sexta-feira, o dia ainda começa com chuva e garoa em várias cidades, mas o tempo já começa a secar e firmar no Oeste e no Noroeste. A instabilidade maior no começo do dia será no Sul e no Leste do estado pela maior proximidade do ciclone.

À medida que o ciclone se afasta, a circulação diminui e a chuva para, com aberturas de sol na maioria das cidades gaúchas. Pontos isolados ainda poderão ter instabilidade.

No final de semana, com a influência de um centro de alta pressão, o tempo firme vai predominar com muito sol e temperaturas que se elevam rapidamente. A expectativa é de um domingo de sol e calor durante a tarde em vários municípios.