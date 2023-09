Chuva e vento provocam destelhamento em Gramado

publicidade

A chuva volumosa e o vento que atingiram Gramado na madrugada desta sexta-feira causaram transtornos. De acordo com a Defesa Civil, cinco residências foram destelhadas nos bairros Três Pinheiro e Vila do Sol.

A Defesa Civil informou que não há feridos e os moradores não foram desalojados. As famílias foram registradas no cadastro para o recebimento de telhas. Além dos destelhamentos, houve a queda de uma árvore sobre uma residência e outra sobre a rodovia. O órgão contou com o apoio da equipe do Corpo de Bombeiros e da subprefeitura da Várzea Grande.

O coordenador da Defesa Civil, Cássio Júnior, declarou que o trabalho integrado com outras secretarias visa resolver o mais rápido possível os problemas causados pela chuva. “Sabemos que é uma situação adversa e queremos garantir a segurança da população”, ressaltou.