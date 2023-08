Chuva forte, granizo e ventos fortes atingem o RS

publicidade

A passagem de área de baixa pressão atmosférica com a formação de linha de instabilidade trouxe chuva forte a localmente intensa, queda de granizo e vento acima de 100 km/h em alguns pontos no final da quinta-feira e na madrugada desta sexta-feira no Rio Grande do Sul. De acordo com a MetSul Meteorologia, a instabilidade começou na noite de quinta-feira com a formação de nuvens carregadas no Oeste do RS, na região de Uruguaiana, Itaqui e Alegrete. Com o passar das horas, elas aumentaram e passaram a se deslocar no sentido do Leste do Estado.

Com o deslocamento para o Centro e Leste, a instabilidade ganhou força e formou uma linha de centenas de quilômetros extensão do Sul ao Nordeste gaúcho, com chuva forte, raios e temporais. No meio da madrugada ela alcançou o Leste e chegou a Porto Alegre e região metropolitana. Na sequência, a instabilidade se deslocou para a costa litorânea e oceano, avançando ainda para parte de Santa Catarina e Paraná.

Em Porto Alegre, a linha de instabilidade chegou entre 2h e 3h com chuva forte e pancadas por vezes localmente torrenciais. A chuva alcançou a capital com raios e vento medido em estações meteorológicas entre 50 km/h e 60 km/h.

O acumulado de chuva entre as 2h e às 4h, na zona Norte de Porto Alegre, atingiu 25% da média de precipitação do mês inteiro com 30 mm. Choveu forte também em outras cidades da região metropolitana com volumes de 30 mm a 40 mm em somente duas horas em Viamão e Canoas.

No Rio Grande do Sul, a passagem da linha de instabilidade trouxe chuva para todas as regiões, com forte intensidade em diversos municípios, o que acabo gerando volumes de 30 mm a 50 mm em poucas horas em várias localidades.

De acordo com a Metsul, os acumulados de precipitação até 5h eram de 65 mm em Encruzilhada do Sul, 56 mm em Canguçu, 54 mm em Santo Augusto, 46 mm em Passo Fundo, 45 mm em Segredo, 44 mm em Frederico Westphalen, 43 mm em Santa Rosa, 42 mm em Capão do Leão, 41 mm em Palmeira das Missões e 40 mm em Soledade.

Em algumas cidades, a chuva intensa veio acompanhada de queda de granizo. Entretanto, na maior parte, o granizo foi de tamanho miúdo. No interior de Sant’Ana do Livramento, na região da Faxina, foi registrada a queda de pedras maiores.

Os temporais trouxeram ainda vento forte com vendavais fortes em algumas localidades. De acordo com dados de estações oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, as rajadas de vento atingiram 102,2 km/h em Cruz Alta; 87,5 km/h em Soledade; 78,1 km/h em Encruzilhada do Sul; 75,6 km/h em Teutônia e em Vacaria, 72,7 km/h em Ibirubá, e 71,3 km/h em Santo Augusto. Estação particular no Vale do Rio Pardo acusou 89 km/h em Vera Cruz.

Veja Também

Tempo melhora, mas Norte pode ter chuvas

O tempo começa a melhorar no Rio Grande do Sul a partir da Metade Oeste. Na manhã desta sexta-feira, o céu ainda terá muitas nuvens e chuva em pontos do Norte, Nordeste e o Leste, incluindo a área metropolitana com tendência de gradual redução da instabilidade. No decorrer da sexta, o sol aparece com nuvens na maioria das regiões gaúchas, mas nas Metades Norte e Leste ainda pode ocorrer instabilidade com chuva isolada acompanhando momentos de maior nebulosidade. No fim do dia, novas áreas de instabilidade se formam com chuva e trovoadas em Santa Catarina e áreas do Norte gaúcho.

No início do sábado, entre a madrugada e de manhã, com o avanço de ar frio e de um centro de alta pressão, uma frente fria se organiza e se intensifica entre a Metade Norte gaúcha e Santa Catarina com chuva, raios e risco de temporais isolados.

Ao longo do fim de semana, a chegada de ar seco e frio de alta pressão garante sol no Rio Grande do Sul e vai proporcionar uma madrugada de domingo invernal pelo frio que trará geada em alguns municípios.