Chuva forte pode causar transtorno em Porto Alegre e Região Metropolitana nesta quarta-feira

Porto Alegre e a Região Metropolitana podem ter alagamentos e outros transtornos causados pela chuva nesta quarta-feira. A MetSul Meteorologia alerta para períodos de chuva forte a intensa. Os volumes de chuva devem ser muito altos para apenas um dia e devem provocar alagamentos em várias cidades da Grande Porto Alegre.

Uma área de baixa pressão vai avançar para o Rio Grande do Sul nesta quarta a partir do Paraguai e o Nordeste da Argentina, aprofundando-se. Este centro de baixa pressão vai intensificar muito a instabilidade no estado inteiro com chuva forte a intensa em todas as regiões gaúchas no decorrer do dia, incluindo a Grande Porto Alegre.

Os volumes de chuva em Porto Alegre e região, conforme a maioria das estimativas de modelos numéricos, devem ficar entre 50 mm e 80 mm nesta quarta-feira na região metropolitana, mas não podem ser descartados acumulados mais altos. A MetSul Meteorologia alerta que é um volume de chuva grande, uma vez que a média histórica de precipitação em setembro na capital (série 1991-2020) é de 147,8 mm.

A chuva desta quarta se soma à que caiu nesta terça-feira e à que deve cair na quinta, quando a Grande Porto Alegre vai estar sob a influência da circulação de umidade do ciclone que se formará na costa a partir do centro de baixa pressão. Especialmente ao longo da quarta-feira, devem ocorrer períodos de chuva moderada a forte em vários momentos com pancadas que por vezes podem ser torrenciais, gerando altos volumes em curto período e elevando muito o risco de alagamentos que já é alto.

Possibilidade de granizo isolado

A chuva deve vir acompanhada de raios e podem ocorrer fortes trovoadas, o que leva a MetSul a não afastar a possibilidade de granizo isolado. Haverá ainda vento do quadrante Sul, por vezes moderado e com risco de rajadas fortes, especialmente na segunda metade do dia e durante a quinta. As rajadas podem ficar entre 60 km/h e 80 km/h.

Na quinta, com o ciclone formado na costa, haverá circulação ciclônica na área de Porto Alegre com nebulosidade variável. No decorrer do dia, o tempo alternará períodos de céu encoberto a nublado com chuva, que pode ser isoladamente forte, e outros com sol e nuvens.

