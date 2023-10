Chuva intensa alaga casas e derruba árvores em Passo Fundo

publicidade

Passo Fundo, cidade da região centro-norte do Rio Grande do Sul, foi atingida por uma intensa chuva com granizos entre a noite de terça (3) e a madrugada desta quarta-feira (4), o que resultou em estragos em diversas regiões do munícipio. Conforme o Centro Nacional de Monitoramente e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), no período de apenas 24 horas, o acumulado de chuva na cidade foi de 141,4 milímetros — o que representa 58% da média prevista para todo o mês de outubro no local.

Os bairros que apresentaram maiores transtornos foram Vila Luiza, Entre Rios, Cruzeiro e São Cristóvão. Segundo o Soldado Maggioni, integrante do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, foram atendidos, aproximadamente, 14 ocorrências de alagamento em residências e uma queda de árvore no bairro Santa Marta. "Apesar da madrugada ter sido movimentada, não foi necessário fazer resgastes pois a água baixou rapidamente", afirma.

Ainda conforme os bombeiros, não foram registrados destelhamentos e desabrigados. Além disso, não houve bloqueio de ruas ou rodovias da região.

Veja Também