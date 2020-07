Chuva provoca queda de barreiras em dois pontos da ERS 129, em Encantado

publicidade

O volume intenso de chuvas que atinge o Estado e o Vale do Taquari nesta terça-feira provocou queda de barreiras em dois pontos da ERS 129, em Encantado. Nos quilômetros 88 e 89 da rodovia, houve deslizamento de terra, que cobre parte da pista e atrapalha o trânsito no local.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar do município, há bloqueio parcial do trânsito nos dois pontos da rodovia, com tráfego em meia pista no sentido Muçum - Encantado. O fluxo está em meia pista.

Ainda conforme o CRBM não há previsão de restabelecimento do fluxo normal na rodovia. O Corpo de Bombeiros está nos locais sinalizando o trânsito e orientando os motoristas, e o CRBM ainda busca contato com a prefeitura para auxiliar na remoção da terra.

Defesa Civil alerta para cheias ao amanhecer

A Defesa Civil do município está em alerta por conta do volume contínuo de chuvas na região nas últimas horas. Atualmente, o nível do rio Taquari está acima de 7,5 metros em Encantado. A partir dos 13,5m, casas podem começar a ser atingidas.

Ainda conforme o órgão, caso a chuva mantenha a igualdade ao longo das cabeceiras, esse nível pode ser atingido ao amanhecer, por volta das 5h. A cheia pode ser facilitada pelo terreno molhado no entorno, ainda por conta das chuvas da semana passada.