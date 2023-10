Chuva retorna a todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

publicidade

A quarta-feira será marcada por nova mudança no tempo no Rio Grande do Sul. Pela manhã, o sol chega a aparecer de manhã em diversas cidades. No entanto, ao longo do dia, a nebulosidade aumenta significativamente com o avanço de áreas de instabilidade a partir do Oeste.

A chuva toma conta do Estado e atinge todas as regiões ao longo do dia. Chove moderado a forte em vários locais do Centro para o Norte gaúcho. Pontos da Metade Norte do Estado podem ter temporais isolados. A temperatura não sobe muito e no fim do dia começa a esfriar no Oeste e no Sul.

Em Porto Alegre, deve chover já pela manhã, mas a instabilidade maior será da tarde para a noite. A mínima será de 16ºC e a máxima, de 22ºC

Alerta para chuva volumosa

A MetSul Meteorologia alerta para um novo episódio de chuva volumosa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, entre quarta e quinta-feira. Os acumulados em algumas localidades podem ser equivalentes à média do mês inteiro. Será o terceiro episódio de chuva com altos volumes neste mês até agora no Sul do Brasil.

Nuvens carregadas se formam e ingressam a partir do Oeste gaúcho ainda no começo desta quarta e no decorrer do dia a nebulosidade toma conta de grande parte do Rio Grande do Sul, com chuva em todas as regiões. A instabilidade tende a ser mais intensa do Centro para o Norte do estado, especialmente da tarde para a noite, embora já de manhã possa chover forte em pontos do Oeste até o Centro gaúcho.

A chuva por vezes pode ser moderada a forte com pancadas isoladamente torrenciais de duração curta. São esperadas trovoadas na Metade Norte com maior incidência de raios no Noroeste gaúcho. Não é situação de alto risco de tempo severo, mas a frente fria pode trazer temporais isolados. O maior risco é granizo, apesar da possibilidade de vendavais localizados. A região com maior potencial de temporais será o Noroeste gaúcho.

Mínimas e máximas pelo RS:

Vacaria 12ºC / 18ºC

Capão da Canoa 16ºC / 22ºC

Bagé 15ºC / 23ºC

Passo Fundo 16ºC / 21ºC