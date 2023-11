Chuva segue em Porto Alegre e em diversas regiões do RS nesta quinta-feira

publicidade

A chuva que nos últimos dias atinge grande parte do Rio Grande do Sul segue nesta quinta-feira. Segundo a Metsul Meteorologia, o mau tempo se concentra na Metade Norte, onde no decorrer do dia devem ser esperadas pancadas localmente fortes a torrenciais, com altos volumes em curto período e risco de alagamentos em alguns pontos.

Em regiões do Estado como o Nordeste, Alto e Médio Uruguai, Planalto Médio e Serra, a previsão é de muita chuva com chance de temporais isolados com raios, vento forte e granizo. No Oeste e no Sul, o tempo firme predomina com nuvens, mas ocorrem aberturas de sol. Por isso, aquece mais nesta quinta em cidades destas regiões. Os volumes excessivos a extremos de chuva devem ser esperados até o sábado em parte do Sul do Brasil, alerta a MetSul Meteorologia.

Os mais altos volumes de água devem se dar na Metade Norte gaúcha, Santa Catarina e Sul do Paraná, o que pode ocasionar inundações, cheias de rios e enchentes. As previsões indicam precipitação em média acima de 100 mm e acumulados em diversos municípios entre 150 mm e 300 mm até o sábado. Ainda segundo a MetSul, o quadro pode ser considerado de altíssimo risco e perigoso, considerando os volumes extremos e onde devem se dar, sobre algumas das principais bacias hidrológicas.

Uma área de baixa pressão profunda seguida de uma frente fria vai intensificar bastante a instabilidade no Sul do Brasil entre quinta e sábado, elevando o potencial de chuva localmente forte a torrencial com possibilidade de muito altos volumes de precipitação em curto período.

Em Porto Alegre e região metropolitana estão na área de elevado risco de chuva intensa com alagamentos entre amanhã e o sábado. Com o que já choveu e ainda se prevê de precipitação para esta semana, a MetSul alerta para impactos significativos. O que preocupa muito, em especial no Rio Grande do Sul, é que os volumes excessivos a extremos de chuva devem se dar sobre as nascentes dos principais rios da Metade Norte. Isso nos leva a alertar para um elevado risco de cheias em rios que cortam os vales como o Taquari-Antas e o Caí. O Sinos também pode ter cheia. Já o Gravataí tem menor risco. Deve chover muito ainda nas nascentes do Jacuí e, principalmente, no começo e na parte intermediária da bacia do Rio Uruguai

Temperaturas

Porto Alegre - Miníma: 21º Máxima: 26º

Caxias do Sul - Miníma: 19º Máxima: 22 Raios

Passo Fundo - Miníma:19º Máxima: 24º

Santa Maria - Miníma: 22º Máxima: 27º

Rio Grande - Miníma:21º Máxima: 26º