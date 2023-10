Chuva volta à Metade Norte do RS neste domingo

publicidade

O sol aparece com nuvens em todo o Rio Grande do Sul neste domingo, entretanto haverá aumento de nuvens na Metade Norte, onde áreas de instabilidade se formam com chuva irregular da tarde para a noite. O amanhecer é ainda frio no estado, entretanto as mínimas serão mais altas que no sábado.

As máximas à tarde também se elevam com vento por vezes moderado e ocasionais rajadas do quadrante Leste. Chuva mais generalizada, e em alguns pontos forte e com temporais, está prevista para esta segunda.

Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entre 14ºC e 26ºC.