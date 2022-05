Chuvas causam estragos em tubulações e buracos nas ruas de Bento Gonçalves

publicidade

As fortes chuvas dos últimos dias causaram estragos em várias ruas da cidade de Bento Gonçalves. A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas (SMVOP) recebeu diversos chamados com registros de buracos no asfalto, deslizamento de terra, rompimento de tubulação da drenagem pluvial e entupimento de bocas de lobo.

Para os próximos dias, a pasta programou uma Operação Tapa-Buracos com, pelo menos, quatro equipes para executar os reparos nos locais já identificados, que receberão massa asfáltica ensacada para ser aplicada à frio. Nos trechos de maior extensão, os reparos serão feitos com aplicação de asfalto usinado quente.

Com relação às tubulações rompidas, devido ao grande volume de água, os serviços estão programados para serem realizados inclusive em horários estendidos e no final de semana. "Vamos dar prioridade para os locais onde há maior fluxo de veículos e pessoas, porém todos os locais serão atendidos”, ressalta o secretário de obras, Carlos Quadros.

Houve registros de estragos nos bairros Santa Helena, Santo Antão, Fátima, Zatt, São Roque, Eucaliptos, Glória, Maria Goretti e Conceição. Já está sendo realizada a limpeza de bocas de lobo e o recolhimento de terra nos locais com pequenos deslizamentos.

