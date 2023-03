Chuvas de março atenuam efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul

publicidade

Após enfrentar escassez de chuvas durante o verão e observar a diminuição dos níveis das águas dos rios, o Rio Grande do Sul começa a se recuperar da estiagem severa dos meses de janeiro e fevereiro. As chuvas registradas em março, acima da média em algumas regiões, podem representar uma recuperação gradativa dos níveis de bacias hidrográficas, mas ainda longe de um cenário ideal.

A hidróloga Ingrid Petry, da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), explica que a entrada do outono deve favorecer volume mais alto de precipitação no Estado. “A gente tem chuvas em algumas regiões um pouquinho acima da média, e outras abaixo. Em relação a fevereiro, por exemplo, a gente já tem mais chuva do que em fevereiro, que em geral foi abaixo da média no Estado inteiro. Isso representa uma gradativa recuperação da questão hidrológica no Estado”, afirma.

Depois de um verão marcado pela escassez de chuvas e perdas importantes no campo, a expectativa é de recuperação dos níveis dos rios no outono e no inverno. Mesmo com maior volume de chuvas neste mês, estações de monitoramento das bacias hidrográficas da Região Metropolitana seguem em “níveis bastante baixos”, como Taquari-Antas, Caí, Sinos e Gravataí. “A maioria delas têm níveis mais seguros em relação à estiagem, algumas em normalidade, mas variando entre níveis normais e níveis alerta”, observa.

Segundo Ingrid, o Rio Uruguai apresenta recuperação gradativa, com níveis em segurança que variam de níveis normais até níveis de alerta. “A mesma coisa é observada na Bacia do Ibicuí, por exemplo, que vai desaguar no Uruguai também”, afirma, acrescentando que o Camaquã e o baixo Jacuí apresentam níveis críticos. Tem bacias em recuperação, outras ainda bastante baixas, mas já é bem diferente do que a gente observou lá em janeiro e fevereiro, quando o Estado inteiro estava em situação crítica”, alerta.

Nesta terça-feira, na estação Cais Mauá, o nível da água do Guaíba era de 49 cm, menor marca desde domingo, quando a marcação chegou a 24 cm. Devemos observar uma melhoria lenta. Com temperaturas mais amenas, a gente tem menos evaporação de água, então o solo vai ficar um pouco mais úmido e a chuva segue aumentando gradativamente com a entrada do outono e do inverno”, explica.