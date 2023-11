Chuvas, granizo e temporais causam mais de R$ 66 milhões de prejuízos no município de Giruá

publicidade

As intensas chuvas nos meses de outubro e novembro e os vendavais que atingiram o município de Giruá, nos dias 15 e 17 de novembro, resultaram em aproximadamente 200 residências destelhadas, causando inúmeros prejuízos para os moradores da cidade e interior. Com o vendaval do dia 15 de novembro, a Defesa Civil do município contabilizou 99 residências com algum tipo de prejuízo, sendo que o complexo esportivo Splendor Sports teve praticamente toda sua estrutura destruída, ocasionando um prejuízo aproximado de R$ 2,3 milhões.

Já na última sexta-feira, 17, em duas ocorrências ao longo da madrugada, o município de Giruá foi novamente castigado, desta vez também no interior, onde as equipes da Prefeitura Municipal ainda contabilizam os danos. O Governo Municipal através de suas equipes, está auxiliando os moradores com doação de materiais, mão de obra emergencial para reconstruções de residências e também, atendimento humanizado, inclusive com atendimento psicológico.

O vice-prefeito, Dari Paulo Prestes Taborda, acompanhou parte dos trabalhos no último final de semana, e menciona que além dos prejuízos aos moradores da cidade e interior, a produção agrícola está comprometida, pois além do excesso de chuvas dificultar a colheita do trigo, o plantio das culturas de verão está atrasado, podendo assim, agravar ainda mais a situação financeira das famílias. “Nossas equipes de trabalho de campo e técnicos, trabalham intensamente para na melhor forma possível, poder atender as famílias atingidas pelas intempéries, especialmente aquelas com menos poder aquisitivo”, destacou o vice-prefeito Taborda.



Desde o dia 1º de outubro, até o presente momento, o município ultrapassa 1.100 milímetros de chuva, causando graves estragos em pontes, boeiros e estradas, que por sua vez, impedem o tráfego de veículos pesados, como por exemplo, o transporte da produção leiteira, que já ultrapassa R$ 1 milhão de prejuízos. A economia do município de Giruá, tem como base a agricultura, e em razão das chuvas excessivas, já acumula um prejuízo superior à R$ 60 milhões, contabilizando a perda na produção de milho em grãos, milho para silagem e trigo.

