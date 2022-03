Chuvas não recuperam o nível de rios e fontes em Frederico Westphalen

publicidade

As chuvas que no mês passado somaram 196 milímetros, em Frederico Westphalen, segundo o Corpo de Bombeiros, não são suficientes para dar início à recuperação do nível de rios e fontes no município do Norte do Estado. No primeiro dia de março, até à tarde, foram registrados mais 50 milímetros de precipitações.

O presidente da Cooperativa Tritícola de Frederico Westphalen (Cotrifred), Elio Pacheco, há necessidade de chuvas fortes e prolongadas para mudar o quadro da estiagem. “Sabemos que as prefeituras na área de abrangência da cooperativa mantém a estrutura com utilização de carros-pipa no transporte de água para as localidades do interior, onde por causa da estiagem rios, fontes e até poços artesianos reduziram drasticamente a vazão”, disse.

Pacheco cita que esta é uma das maiores estiagens registradas na região, com perdas no setor agrícola e sérios problemas de abastecimento das famílias que residem nas localidades do interior. “São três meses de forte estiagem e aguardamos por chuvas prolongadas que coloquem um fim nesta situação de desabastecimento.

Na maioria dos municípios da microrregião do Médio Uruguai as prefeituras mantêm o vai-e-vem de caminhões transportando água para localidades da zona rural. Prefeitos ouvidos pela reportagem do Correio do Povo afirmam que as estruturas montadas para transportar água geram um custo elevado para os municípios.

Todos os 43 municípios da Zona da Produção (Amzop) decretaram situação de emergência e aguardam por medidas mais efetivas de apoio por parte dos governos estadual e federal. O presidente da Amzop, prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso informou que no próximo dia oito haverá um encontro, onde os prefeitos discutirão as medidas a serem tomadas para amenizar os problemas causados pela estiagem.

Uma das ações, por parte do Governo do Estado, para enfrentar a estiagem, é a construção de microaçudes. A titular da secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Silvana Covatti disse que são várias iniciativas sendo tomadas pelo Estado a fim de mitigar os efeitos da estiagem, uma delas a abertura de 6.025 microaçudes.