Ciclone derruba árvores e fachadas de estabelecimentos no Litoral Norte do RS

publicidade

No Litoral Norte, o efeito mais impactante do ciclone extratropical que atinge o estado é o vento. Em Capivari do Sul, vendavais derrubaram árvores e fachadas de lojas, além da cobertura de um posto de gasolina, logo na entrada da cidade, na rótula da ERS 040 com a BR 101. Trafegando pela rodovia federal, inclusive, é possível ver a força dos ventos afetando o voo de pássaros. Aves que tentam voar no local encontram a barreira do vento e são forçadas a mudar o trajeto.

Em Palmares do Sul, as equipes da Defesa Civil ainda fazem um levantamento dos problemas. Até o momento, os principais estragos são de alagamentos e quedas de árvores, conforme o vice-prefeito e coordenador da Defesa Civil do município, Gilmar Souza. "O vento mais forte foi, agora, por volta de 7h. Estamos com equipes avaliando a situação nos distritos", disse ele. Até o momento, não há registro de destelhamentos na cidade.

No Centro da cidade, Vilmar Mesquita Lopes é um dos moradores que está sem energia elétrica, desde o início da manhã, quando uma árvore caiu sobre a fiação em frente à sua residência. "Estava até dando choque, daí veio uma empresa privada e cortou ali", detalha ele. O aposentado, que mora com a esposa no local, disse que nunca, em mais de 40 anos, viu vendaval semelhante na região. Segundo ele, a CEEE Equatorial não deu previsão de retomada da energia elétrica.

Vilmar Mesquita Lopes se surpreendeu com força do vento | Foto: Maria Eduarda Fortes