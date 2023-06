Ciclone provoca quedas de árvores, deslizamentos e falta de luz no RS

publicidade

O temporal da noite desta quinta-feira (15), causado por formação de ciclone extratropical, já está afetando diferentes municípios do Rio Grande do Sul. Entre os danos causados pelas chuvas e fortes ventos estão a queda da cabeceira de um dos lados de ponte que liga os municípios de Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, na ERS-494.

O trecho está interditado e os bombeiros estão dando a volta por Santa Catarina na tentativa de acessar o município de Morrinhos do Sul, de acordo com o Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) do Litoral Norte.

No km 30 da BR 101 em Três Cachoeiras, a pista da direita está totalmente bloqueada por conta de alagamento, sem previsão de liberação. “O congestionamento na região deve permanecer até o escoamento da água nas demais pistas”, indica o CRPO.

Em Terra de Areia, há inundações e quedas de árvores e áreas alagadas às quais o Corpo de Bombeiros não têm acesso, segundo a corporação na região, mas não há vítimas. A expectativa é de mais dificuldades. “A situação vai piorar muito nas próximas horas. Há modelos indicando 300 mm a 400 mm em pontos do Litoral Norte”, diz o CRPO.

Quedas no fornecimento de energia

Às 22h45 desta quinta-feira (15), a CEEE Grupo Equatorial Energia informou que 66 mil clientes sem energia em sua área de concessão, 46 mil localizam-se no Litoral Norte e 15 mil na região Metropolitana. Equipes da empresa estão trabalhando para restabelecer o fornecimento. Os municípios em que há consumidores sem energia são Cidreira, Porto Alegre, Viamão, Imbé, Tramandaí e Capão da Canoa. “Os trabalhos seguirão pela madrugada”, diz a CEEE.

Fechamento de escolas

Os municípios de Torres e Três Forquilhas anunciaram cancelamento de atividades em escolas públicas municipais nesta sexta-feira (16), como prevenção a possíveis problemas diante de alerta da Defesa Civil sobre grande volume de chuvas e rajadas de vento. “As aulas na rede municipal serão recuperadas em datas a serem definidas pela Secretaria de Educação. O transporte escolar também está suspenso até segunda ordem”, disse a prefeitura de Torres, em nota.

Outros bloqueios de estradas

Há outros bloqueios em estradas em diferentes municípios do Estado, entre eles o do entroncamento na ERS-446, Km 14 ,com a BR-470, Km 231, devido à queda de barreiras na ERS-446. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio Grande do Sul, o desvio está sendo feito pelo km 232 da BR-470, sentido Barão/RS. "No momento, não há previsão de liberação. Se possível, evite trafegar pela região", diz a PRF.

A ERS-030, no km 74, em Santo Antônio da Patrulha, está submersa e portanto bloqueada.

Também há interdição parcial no km 337 da BR 386, no sentido interior–capital, com queda de barreira e grande volume de água sobre as faixas. Há máquinas trabalhando no local para a limpeza da rodovia e o trânsito foi desviado pelo sentido contrário.

As ocorrências tornam o trânsito lento, um dos pontos onde nota-se mais lentidão é na altura do km 84 da BR 101, com grande volume de água. Não há previsão de melhora para o período da madrugada.