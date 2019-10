Ciclovia é revitalizada em Caxias do Sul

publicidade

A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Smel) de Caxias do Sul concluiu o projeto de revitalização da pista de ciclismo na rua Atílio Andreazza. O piso da pista foi trocado e a mata nas margens da rodovia foi roçada. Além disso, devem ser instaladas placas para sinalizar que a área revitalizada é feita para uso de ciclistas e caminhada.

A titular da pasta, Marcia Rohr da Cruz, diz que o objetivo da revitalização foi proporcionar à comunidade um espaço público em que sejam praticadas atividades de esporte, lazer e recreação. A ciclovia da Atílio Andreazza, com dois quilômetros de extensão, foi a primeira do município construída ao longo de uma via pública.

A comunidade do bairro Parque Oásis já notou a diferença e os benefícios de ter uma área revitalizada em sua rotina. “Para a gente que gosta de fazer atividade física, dar uma caminhada até o Parque das Araucárias, a revitalização foi ótima! É sempre bom quando temos algum espaço que incentive a caminhada ao ar livre”, comentou Juliano Oliveira, morador da região.

A Smel planeja incluir novas atividades com professores de Educação Física no local. O grupo de corrida “Corre Caxias!” deve ser um dos programas da pasta a ser implantado na pista de caminhada.