Cidade de Pedro Osório decreta lockdown durante o final de semana

A prefeitura de Pedro Osório, no sul do Estado, decretou lockdown neste final de semana. A decisão do prefeito, Moacir Otílio Alves, ocorreu em função do aumento no número de casos de Covid-19 no município, que nesta sexta-feira registrou a segunda morte pela doença. O decreto é válido das 22h de sexta-feira até às 6h de segunda-feira.

Continuam em funcionamento no final de semana o hospital, a farmácia, a funerária e o posto de combustível somente para abastecimento. Comércio de gêneros alimentícios têm até às 13h deste sábado para se manterem abertos. A rodoviária também ficará fechada.

Na segunda-feira volta a valer o decreto que fechou o comércio não essencial por dez dias. Pedro Osório faz parte da região de Pelotas no Modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado, que nesta semana está em bandeira laranja, risco médio para contaminação pela Covid-19.

A morte desta sexta-feira em Pedro Osório, cidade de 7,8 mil habitantes, ainda não foi contabilizada pela Secretaria Estadual de Saúde. Assim, apenas uma morte está registrada no painel da SES.