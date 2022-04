Cidades da região Metropolitana iniciam aplicação de vacinas contra o vírus da gripe

publicidade

A 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou nesta segunda-feira (4) em todo o País e as cidades da região Metropolitana já iniciaram seus calendários com aplicações das vacinas para imunizar os públicos-alvo. Canoas imuniza idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde. A vacina deste ano será a trivalente que, além de proteger do vírus da H1N1, também protege do H3N2 e da influenza tipo B, que causam casos mais graves de gripe. A vacinação da gripe acontece em todas as unidades de saúde, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Em Morro Reuter, cerca de 1,6 mil pessoas que serão imunizadas neste momento, sendo em torno de 1,5 mil com 60 anos ou mais (180 destes idosos com 80 anos ou mais) e em torno de 100 profissionais da saúde. A vacinação desta etapa segue até 2 de maio. A vacinação destes públicos ocorre nas segundas e quartas-feiras, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, na Sala de Vacinas da Unidade Municipal de Saúde. Dia 30, um sábado, haverá vacinação o dia inteiro. A secretaria de Saúde fará a vacinação domiciliar de moradores acamados ou com dificuldade de locomoção e solicita que familiares entrem em contato e faça o agendamento pelo telefone 3569-2067.

Em Novo Hamburgo, a imunização contra a Influenza ocorre simultaneamente com a 8ª Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. A aplicação das vacinas acontece a partir de terça-feira em razão do feriado de emancipação, que foi antecipado para esta segunda-feira. Todas as unidades de saúde do município irão dispor das vacinas e nesta primeira etapa não será necessário agendamento. Esta primeira etapa da vacina contra a gripe irá contemplar pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A meta é atingir 90% do público-alvo. As instituições de longa permanência de idosos (ILPIs) já podem contatar a Vigilância em Saúde para agendar a vacinação contra a gripe em seus internos. Os contatos são 3097-9412 ou e-mail vacina@novohamburgo.rs.gov.br.

O Dia D da Vacinação contra a gripe e sarampo será realizado no dia 30 de abril (um sábado). Já a vacinação contra o sarampo é destinada de forma indiscriminada a crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, e para atualização da vacina contra esta doença para trabalhadores da saúde. Segundo estimativa do IBGE, a população de crianças menores de 5 anos em Novo Hamburgo é de 15.272. A meta é atingir 95% deste público. No entanto, nesta primeira etapa, serão contemplados os trabalhadores da saúde.

Esteio também iniciou a imunização dos idosos acima de 60 anos e trabalhadores da área da Saúde contra o vírus da gripe nesta segunda-feira. No dia 30 de abril, um sábado, será realizado o Dia D de mobilização social, quando os postos de saúde estarão abertos para aplicar o imunizante. Neste ano, a vacina produzida pelo Instituto Butantan veio com uma versão atualizada, contendo proteção contra a nova cepa da H3N2, batizada de Darwin, que causou elevado número de mortes, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, em dezembro do ano passado.

Todas as UBSs de Esteio com sala de vacinação aplicarão as vacinas das 8h30min às 11h30min e das 13h às 16h30min, exceto aquelas unidades que estão vacinando crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, que terão horários um pouco reduzidos. Os idosos devem procurar a UBS de referência, geralmente aquela que fica mais próxima de casa e onde são realizados os atendimentos básicos de saúde. Os trabalhadores da Saúde serão vacinados em seus locais de trabalho e também serão imunizados com a vacina Tríplice Viral, que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. Eles receberão o imunizante junto com a vacina da gripe.