Cidades do Sul do RS não devem ter Desfile Farroupilha neste ano

As cidades da 26ª Região Tradicionalista (Pelotas, Morro Redondo, Capão do Leão, Turuçu e Arroio do Padre) não devem ter o tradicional Desfile Farroupilha no dia 20 de setembro. Segundo o coordenador, Márcio Adir, alguns CTG’s devem fazer lives durante a semana farroupilha, e eventos com refeições presenciais seguem limitados a 70 pessoas dentro do CTG e 150 fora do local.

O evento começa com o ascendimento da chama na Estancia São José do Piratini, em Capão do Leão. A Gincana da Paz, que acontece em Pelotas, segue confirmada. “A disputa saudável envolve arrecadação de agasalhos, doação de sangue e atividades sociais como confecção de refeições na semana gastronômica de Pelotas para pessoas carentes da cidade”, disse Adir. Já o tradicional desfile na avenida Bento Gonçalves seguirá o padrão da Semana da Pátria. “Para evitar aglomerações, não haverá desfile em Pelotas. As cidades vizinhas também estão vendo com suas prefeituras, mas, a princípio, não haverá desfile de 20 de setembro”.

O coordenador do MTG, da 6ª Região Tradicionalista, Roberto Ferreira, confirmou que no Chuí, em Rio Grande, em São José do Norte e em Santa Vitória do Palmar, deverá ocorrer uma reunião nesta semana com os prefeitos para definir de que forma será comemorada a Semana Farroupilha. Em Piratini, a Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) deverá anunciar decisão.

