Cidades do Vale do Taquari e do Noroeste do RS buscam ajuda para reconstrução após enchentes

Nesta quarta feira, conforme dados divulgados pela Defesa Civil estadual, 25.479 pessoas permanecem desalojadas por conta da enchente que assola diversas regiões do Rio Grande do Sul. Pelo menos 4,2 mil estão em abrigos públicos. As tempestades causaram cinco óbitos confirmados e prejuízos em 179 municípios.

Bloqueios de estradas, restabelecimento de energia elétrica, internet e suporte às famílias atingidas permanecem sendo prioridades. No Vale do Taquari, as prefeituras de Muçum, Roca Sales e Arroio do Meio buscam voluntários para atuarem em ações de limpeza de ruas, casas e prédios públicos. Para colaborar, os interessados precisam levar os próprios equipamentos de limpeza e segurança, como luvas, botas, vassouras, rodos e baldes.

“Estamos recebendo as demandas da população e direcionando os voluntários conforme chegam na cidade”, disse o secretário de Obras de Muçum, Matheus Zortea.

Em Muçum, os interessados devem se dirigir à sede da prefeitura (Avenida Borges de Medeiros, 50). Em Roca Sales, os interessados devem se apresentar no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município (Avenida General Daltro Filho, 1.747). Em Arroio do Meio, além do Cras (Rua Gustavo Wienandts, 485), as pessoas também podem se deslocar diretamente para as escolas que foram atingidas.

Em Lajeado, a prefeitura informa que concluiu a desobstrução das vias internas e que continua conduzindo avaliações de danos. A Defesa Civil do município já organiza o retorno das famílias que já possuem possibilidade de voltar para casa.

Na tarde desta quarta-feira, aproximadamente dois mil pontos em nove cidades do Vale do Taquari (Roca Sales, Muçum, Lajeado, Encantado, Estrela, Cruzeiro do Sul, Imigrante, Arroio do Meio e Colinas) - área de concessão da RGE - permanecem sem energia elétrica. Por volta de 7 mil na região atendida pela CEEE Equatorial também estão sem o serviço em função dos alagamentos.

Perdas milionárias

Giruá, no noroeste gaúcho, concluiu a recuperação do telhado da unidade de saúde do Bairro São José, avariado pela tempestade do sábado. Conforme a Secretaria de Saúde, o acolhimento aos pacientes ainda segue acontecendo de forma manual, pois internet e telefonia ainda encontram-se inoperantes. A orientação do município é que os casos mais graves devem ser direcionados para o Hospital São José.

De acordo com levantamento da prefeitura, os fenômenos climáticos de setembro e do último fim de semana causam mais de R$ 66 milhões de prejuízos no município, contabilizando a perda na produção de milho em grãos, milho silagem e trigo. Aproximadamente cem residências destelhadas no temporal mais recente, além da destruição de um complexo esportivo. Para reconstruir a cidade, a gestão municipal pede a doação de materiais, de mão de obra emergencial para reconstruções de residências e de voluntários, inclusive para atendimento psicológico.

Bloqueios em estradas

As estradas do Rio Grande do Sul registram bloqueios em vários trechos devido a estragos em pontes, quedas de barreiras, alagamentos e deslizamentos de terra. Quatro estradas federais permanecem interditadas em vários pontos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal: BR-116 (nos quilômetros 95,7, e 103, em São Marcos; no Km 175,4, em Caxias do Sul; no Km 181, em Nova Petrópolis; e Km 255, em Esteio), BR-153 (Km 412, em Cachoeira do Sul - interdição total para veículos acima de 18 toneladas e parcial para os demais veículos), BR-290 (quilômetros 85 e 95, em Porto Alegre; e km 107, em Eldorado) e BR-472 (km 519, nos dois sentidos na ponte sobre o Rio Ibicuí, entre os municípios de Itaqui e Uruguaiana).

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informa 30 pontos de bloqueios em rodovias estaduais. Desses, 18 ocasionam o fechamento dos dois sentidos de 14 estradas: ERS-122 (quilômetro 41);

ERS-129 (quilômetros 19, 46, 50, 52, do Km 77 ao 82 e Km 95); ERS-130 (Km 37);

ERS-324, (Km 51); ERS-421 (Km 35); ERS-431 (quilômetros 13 e 22); ERS-448 (Km 23); ERS-453 (quilômetros 3, e 74); ERS-491 (Km 5); ERS-550 (Km 23);

RSC-480 (Km 1); VRS-817 (Km 10); VRS-824 (Km 10) e VRS 851 (Km 9).

Restam bloqueios parciais em 12 rodovias: ERS-020 (quilômetros 58 e 65); ERS-129 (entre os quilômetros 89 e 101); ERS-130 (Km 67); ERS-420 (quilômetros 29); ERS-431 (Km26); ERS-452 (quilômetros 16 e 25); ERS-480, (Km 6); RSC-452 (quilômetros 16 e 25); ERS-491 (Km 5); VRS-826 (Km 11); VRS-864 (Km 6) e VRS-855 (Km 7).