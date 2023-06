Cidades gaúchas recebem ações da Força Jovem Universal no auxilio a vítimas do ciclone

publicidade

O trabalho dos voluntários da Força Jovem Universal (FJU) junto às vítimas do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul segue intenso, neste sábado. A ajuda humanitária atendeu, pela manhã, pessoas necessitadas em São Leopoldo, no Vale do Sinos, e, à tarde, a comunidade da vila Amazônia, em Porto Alegre, e a cidade de Maquiné, no litoral Norte. À noite, o grupo presta auxílio em Esteio.

Conforme o coordenador da FJU no Rio Grande do Sul, pastor Regis Carloto, a Igreja Universal trabalha para “fazer o bem, sem olhar a quem”. “É isso o que nós fazemos, não é um evento, é a tônica da Igreja Universal. Nesses 46 anos, é o que a Igreja Universal faz, ajudar ao próximo”, declarou à reportagem da Rádio Guaíba.

Em São Leopoldo, o atendimento ocorreu no ginásio municipal Celso Morbach, que recebe centenas de desabrigados desde a madrugada dessa sexta-feira. Na ação, liderada pelo pastor Gilberto Muniz, 50 voluntários distribuíram cobertores, peças de roupas adultas e infantis, calçados, brinquedos, travesseiros, lanches e fardos de água.

Em Maquiné, onde 100 voluntários fizeram a distribuição de colchões, roupas, travesseiros, cobertores, roupas de cama e até fogões, o pastor Leonilson Oliskowski coordenou as ações. A cidade litorânea, uma das mais castigadas pelo temporal, decretou situação de emergência ainda nessa sexta.

A comunidade carente da Vila Amazônia, na zona Norte de Porto Alegre, também recebeu a FJU. Com a presença do bispo Guaracy Santos, os 50 voluntários realizaram a entrega de roupas, marmitas e cestas básicas. O pastor Edenílson Lopes também participou da ação. “Tudo aquilo que as pessoas estão precisando vamos fazer chegar a elas”, declarou.

Nessa sexta, os voluntários estiveram em Gravataí.