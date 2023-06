Cinco pessoas do barco pesqueiro que naufragou no litoral de SC são resgatadas

publicidade

Cerca de 24 horas após o desaparecimento, cinco pessoas do barco pesqueiro "Safadi Seif", que naufragou na costa de Santa Catarina, foram resgatadas na noite deste sábado (17). Três tripulantes ainda estão desaparecidos, por isso as buscas continuam neste domingo.

O naufrágio ocorreu nas imediações da Ilha do Coral, nas proximidades dos municípios de Garopaba e Laguna, e horas depois de um ciclone extratropical passar pelo Rio Grande do Sul e parte do litoral sul catarinense. De acordo com a Marinha do Brasil, as vítimas foram resgatadas pela embarcação "Thor Frigg", com vida e em bom estado de saúde. A corporação, na quinta-feira (15), emitiu um alerta de vento forte para o perímetro de toda a costa do Rio Grande do Sul até Laguna, válido até este sábado.

Na terça-feira (13), ainda foi publicado um alerta de ressaca, com ondas de até 3,5 metros, para a área que abrange todo o litoral gaúcho até Florianópolis - também com validade até sábado. Além de dois navios, uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) e dois helicópteros da Marinha auxiliam nas buscas aos náufragos.