Cinema será inaugurado em Uruguaiana nesta quarta-feira

publicidade

O Cineprime será inaugurado em Uruguaiana, nesta quarta-feira, às 20h, em sessão especial voltada exclusivamente a convidados com a avant-première do filme "Coringa", longa que em uma semana faturou 96 milhões de dólares. A partir de quinta-feira, estarão disponíveis sessões ao público, a partir também das 20h.

A instalação acontece há, pelo menos, oito anos depois do último cinema de Uruguaiana ter fechado as portas para dar lugar ao Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa. De acordo com o empresário goianense, Raniel Lopes, o complexo contará com três salas de exibição climatizadas, com 120 lugares cada, praça de alimentação e lojas segmentadas compondo o espaço de diversão e lazer instalado na rua XV de Novembro, no centro da cidade.

O investimento de R$ 4 milhões é integralmente da iniciativa privada gerando emprego e renda. O ingresso, inicialmente, custará R$ 25 com desconto a estudantes e idosos.