Circulação de carroças será proibida a partir de novembro em Esteio

publicidade

Os servidores da prefeitura de Esteio estarão, a partir da próxima segunda-feira, abordando os condutores de veículos de tração animal para orientar sobre o fim da circulação das carroças nas ruas. A medida começa a valer no dia 1º de novembro. O Programa de Redução Gradativa de Veículos de Tração Animal determinou um prazo de seis anos, que se encerra agora em 2021, para a retirar as carroças de circulação na cidade. Equipes também farão a colocação de placas de sinalização nas principais vias da cidade informando sobre a nova lei.

Depois do dia 1º de novembro, quando ela passará a valer em definitivo, os veículos de tração animal que estiverem sendo utilizados nas vias do Município serão parados, o cavalo ficará com seu proprietário e a carroça será recolhida, sendo liberada mediante pagamento da multa. Em contrapartida, os condutores de veículos como carroças e charretes residentes em Esteio receberão auxílio financeiro visando a inserção dos mesmos no mercado de trabalho e o desenvolvimento de atividade econômica para que não utilize tais equipamentos.

Famílias serão beneficiadas

Sancionada na semana passada pelo prefeito Leonardo Pascoal, a propositura do Executivo foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores. Ao todo, 60 famílias serão beneficiadas pela iniciativa. Cada uma delas receberá R$ 4,4 mil, com pagamento dividido em cinco parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 2 mil, prevista para ser depositada em outubro, que deverá ser aplicada em investimentos para viabilizar a substituição da fonte de renda familiar, mais quatro pagamentos de R$ 600, também a partir de outubro, mediante a comprovação do uso do recurso da parcela inicial. O investimento total da Prefeitura na ação será de R$ 272 mil.

A concessão dos recursos, que será feita por cartão magnético, será operacionalizada e executada através de parceria com o Instituto Educacional, Social e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul. “Essa é uma batalha antiga e para que não haja prejuízo maiores às pessoas que ainda dependem desses veículos, criamos o auxílio, um programa social que será acompanhado de perto por uma instituição que dará cursos e capacitações, para que as famílias não fiquem desamparadas e possam se reinserir no mercado de trabalho ou, até mesmo, trocar o tipo de tração que utilizam”, argumentou o prefeito Leonardo Pascoal.

Veja Também