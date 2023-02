Cirurgias eletivas são retomadas neste sábado no Hospital Conceição

publicidade

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) anunciou na manhã deste sábado a normalização do funcionamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição, na avenida Francisco Trein, na Zona Norte de Porto Alegre, que havia sido atingido na manhã da última quinta-feira por um princípio de incêndio. Conforme a instituição, o local do foco do incêndio foi recuperado, tendo sido trocados os cabos atingidos e restabelecido o fornecimento de energia elétrica.

Cirurgias eletivas foram retomadas neste sábado. “Iniciamos com as cirurgias oncológicas. As demais recomeçam na próxima semana”, informou o diretor-técnico do Grupo Hospitalar Conceição, médico Francisco Zancan Paz. “Bloco cirúrgico com três salas funcionando neste sábado”, acrescentou.

Já a emergência pediátrica foi reaberta ainda na tarde dessa sexta-feira. Por sua vez, o setor de emergência geral atende com restrição em decorrência da limpeza dos dutos do ar-condicionado, que será finalizada na manhã da próxima segunda-feira. As enfermarias atingidas já foram reocupadas e o ambulatório funciona normalmente. As visitas aos pacientes foram retomadas ainda no mesmo dia do sinistro.

Após o princípio de incêndio, um total de 14 pacientes foram realocados para outros hospitais da Capital. Não houve feridos, mas uma pessoa passou mal e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma equipe do Instituto-Geral de Perícias (IGP), composta por três peritos criminais e um fotógrafo, apura as causas do princípio de incêndio, que ficou restrito dentro de uma sala fechada do hospital. A suspeita é de que tenha causa elétrica, mas as análises ainda estão sendo realizadas.