Clientes apostam em bolão de olho no prêmio de R$ 450 milhões da Mega da Virada

As apostas para o sorteio da Mega da Virada já podem ser realizadas desde a semana passada. Com prêmio estimado em R$ 450 milhões - o maior da história -, o concurso da Mega-Sena de número 2.550, que será realizado em 31 de dezembro, atrai a atenção de apostadores contumazes, que já formam grupos por meio de bolão. Por outro lado, o movimento de apostadores individuais ainda é tímido nas lotéricas da Capital, que preferem efetuar palpites para as seis dezenas de jogos da Mega previstos para ocorrer em novembro.

Conforme o Sindicato dos Agentes Lotéricos, Correspondentes Bancários, Comissários e Consignatários do Estado do Rio Grande do Sul (Sincoergs), muitos clientes optam por reservar cotas maiores, uma vez que este sorteio vai permitir escolher até 20 dezenas. O presidente do Sincoergs, Marco Antonio Kalikowski, explica que as agências lotéricas estão "consultando os clientes de carteirinha" se têm interesse em participar de bolão. "Temos muito tempo ainda, porque as apostas podem ser realizadas até 31 de dezembro. No entanto, jogos maiores organizados pelas lotéricas já começaram a ser feitos", destaca.

Segundo Kalikowski, em duas lotéricas os bolões foram encerrados. "Mas o movimento do público individual começa aumentar apenas duas semanas antes do sorteio", completa. Por conta da premiação de R$ 450 milhões, Kalikowski garante que grupos de bolão apostam alto para tentar acertar as seis dezenas do sorteio. “Tenho a informação de um bolão de R$ 164 mil que reuniu 100 pessoas”, garante. Cada integrante pagou R$ 1.640,00. "São clientes cativos de lotéricas que estão estão reservando cotas maiores, ainda mais com essa novidade de poder escolher 20 números para a aposta", destaca.

Conforme Kalikowski, se o vencedor aplicar o prêmio na poupança (que tem juros de aproximadamente 6,17% ao ano, que é o mesmo que 0,5% ao mês + Taxa Referencial) o sortudo poderá ter rendimentos de R$ 375 mil por mês ou R$ 12 mil ao dia. Com o valor do prêmio é possível adquirir 257 apartamentos de luxo, no valor de R$ 1,75 milhão, cada, na Zona Sul de Porto Alegre. Ou comprar 6.923 carros populares, ao custo de R$ 65 mil cada. O valor mínimo da aposta de seis números é de R$ 4,50. O valor máximo, de 20 unidades, sai por R$ 174.420,00.