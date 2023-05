Clima de 'veranico' segue no RS nesta quinta-feira

publicidade

Esta quinta-feira (25) vai ser um dia de sol na maior parte do Rio Grande do Sul, segundo previsão da MetSul. A exceção é o Sul do Estado, onde há previsão de céu nublado ou encoberto em diferentes municípios.

O ar quente trazido por correntes de vento de Norte proporciona mais um dia de temperatura alta, o terceiro do veranico. O amanhecer tem bancos isolados de nevoeiro ou neblina e será agradável. À tarde a temperatura sobe e as máximas são parecidas com as de quarta-feira (24).

Em Porto Alegre, a mínima é de 15°C e a máxima é de 28ºC.

Mínimas e máximas pelo Rio Grande do Sul:

Caxias do Sul 13ºC / 26ºC

Alegrete 18ºC / 28ºC

Vacaria 8ºC / 23ºC

Torres 16ºC / 26ºC

Erechim 13ºC / 26ºC