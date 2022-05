Colchas de Retalhos são entregues à Defesa Civil de Charqueadas

publicidade

Nesta segunda-feira ocorreu a entrega do primeiro lote de colchas à Defesa Civil viabilizadas pela Campanha Colcha de Retalhos, uma iniciativa da Câmara de Vereadores de Charqueadas, por meio da Procuradoria Especial da Mulher. Os retalhos de tecidos foram arrecadados desde abril, junto a clubes de mães, escolas, entidades civis, comerciantes, costureiras, além de diversos munícipes que atenderam ao pedido de doações realizado pelas redes sociais da cidade.

A campanha solicitava retalhos de tecidos em quadrados de 17 centímetros, sendo necessários 195 pedaços para compor cada colcha. Foram confeccionadas 21 nesse primeiro lote e outras 10 serão entregues nos próximos dias, todas feitas pelos apenados do programa de trabalho prisional da oficina de costura da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (PMEC).

“A Campanha Colcha de Retalhos foi um instrumento de mobilização, envolvendo poder público e sociedade civil, em resposta as dificuldades que famílias em situação de vulnerabilidade passam no inverno e foi viabilizado de forma voluntária, fortalecendo as relações de empatia e solidariedade entre diversos atores da nossa comunidade”, afirmou a presidente da Procuradoria Especial da Mulher, vereadora Paula Ynajá Vieira Nunes.

