Colegas e amigos homenageiam Voltaire Porto

O jornalismo gaúcho foi surpreendido nessa terça-feira com a morte do apresentador Voltaire Porto. Integrante da Rádio Guaíba, ele era muito querido por colegas e amigos, que nesta quarta usaram as redes sociais para homenageá-lo.

"Vou sentir tanto a sua falta meu amigo. Meu coração está apertado demais. Você foi um repórter e apresentador genial. Uma das minhas referências profissionais. Sabia brincar, mas também tratar de assuntos com seriedade. Tinha um coração gigante e estendia a mão para os colegas, deixando sempre o repórter em evidência. Se hoje existe o Gamón é por que antes existiu Voltaire Porto. Foi muito bom ter te encontrado nessa vida. Obrigado Voltaire". Alexandre Gamón - apresentador Record RS

"Estou chocado com o que aconteceu. Conheci o Voltaire faz alguns quantos anos! Estávamos trabalhando por empresas diferentes. Depois fomos colegas por outros quantos anos. Hoje o meu amigo partiu. Vou lembrar dele assim: alegre, divertido! Vai em paz, meu amigo!" Samuel Vettori - apresentador Record RS

"Ainda chocada e muito triste com a notícia da morte do Voltaire Porto. Convivemos juntos por algum tempo na Record RS. Ele sempre foi muito brincalhão e generoso. Amava crianças. Vai ficar na minha memória ele me passando o “bastão” e me chamando de primeira dama do jornalismo da Record RS". Simone Santos - apresentadora Record RS

"Eu ficava tensa a cada entrada ao vivo com ele, porque não sabia o que ele aprontaria, mas ele me recebeu muito bem na Record TV. No primeiro link já me fez sentir em casa. Era engraçado, espontâneo e nunca vou esquecer o que ele sempre dizia: para ser jornalista tem que ter memória". Marceli Dutra - repórter Record RS

"Hoje perdi um dos amigos mais leais que tive na vida, um dos jornalistas mais geniais com quem tive o prazer de trabalhar. O Voltaire Porto era único, irreverente, apaixonado pela profissão. No programa que apresentava aos sábados na TV, ele deixava claro a sua outra paixão, as tradições do Rio Grande do Sul. Voltaire, você já está fazendo falta, meu irmão. Oro a Deus para que conforte a sua família. Até um dia". Alexandre Mota - ex-apresentador da Record RS

'O Tribunal de Justiça manifesta suas condolências pelo falecimento do jornalista Voltaire Porto. Sua forma especial e diferenciada de informar a sociedade, com estilo peculiar, conseguia abranger os mais diferentes segmentos sociais. Expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas dele".

Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira - Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul / Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira - 2º Vice-Presidente e Presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS

“Meu profundo pesar pelo falecimento do jornalista Voltaire Porto, um amigo do peito de tantas jornadas. Tristeza imensa. Que a família encontre forças para superar esse momento de dor”, postou por sua vez o prefeito Sebastião Melo.

“É com muito pesar que a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar recebe a informação do falecimento do jornalista Voltaire Porto. Sempre deu espaço para as causas, a voz dos Oficiais Militares Estaduais. A Asofbm se solidariza com a família e amigos e roga a Deus que conforte a todos dando a paz necessária para enfrentar essa perda. Prestamos a todos nossas condolências”, postou o presidente da entidade, coronel Marcos Paulo Beck.

Trajetória

Formado em jornalismo pela Ulbra, Voltaire Porto era natural de Porto Alegre. No último dia 03 de novembro completara 47 anos. Ele trabalhou na RecordTV RS por 15 anos, onde foi repórter policial e apresentador. Desde a estreia do Cidade Alerta, em 2016, ficou à frente do programa e, eventualmente, também apresentava o Balanço Geral.

Foi ele quem insistiu na construção de um piquete, no pátio da Record, no Morro Santa Teresa, de onde passou a apresentar o Balanço Geral de sábado, quando reunia música, danças gaúchas, brincadeiras, churrasco, um formato bem diferente.

O próprio Voltaire chamava o programa de Voltaire Porto Show, “puro bagualismo e puro chucrismo”, bordão que repetia sempre. Na Rádio Guaíba, foi parceiro de diversos apresentadores no jornalístico matutino Bom Dia.