Coleta de resíduos eletrônicos ocorre nesta quarta e quinta-feira em Itaqui e Uruguaiana

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Itaqui (Samai) realiza a coleta de resíduos eletrônicos nessa quarta-feira. Os pontos de coleta serão no Parque Comendador Firmino (Parcão), Complexo Praça das Cafifas e na Associação Comunitária do Bairro da Chácara (Acobac).

Poderão ser entregues computadores (teclados, CPUs, mouses, monitores), notebooks, impressoras, aparelhos de fax, de televisão e de rádio, videogames, celulares, aquecedores, lâmpadas e entre outros. O descarte é gratuito, exceto para itens como cartuchos, toners, pilhas, baterias e vidro.

No Parque Comendador Firmino (Parcão), no estacionamento da rua 20 de Setembro, entre as ruas 15 de Novembro e Dom Pedro II, o serviço se estende até as 12h. No Complexo Praça das Cafifas e na Associação Comunitária do Bairro da Chácara (Acobac), até às 11h.

Já em Uruguaiana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal (Semas), realizará a terceira edição da coleta de lixo eletrônico, em 2022, na quinta-feira. A ação acontecerá no Parque Dom Pedro II (Parcão), pelo lado da avenida Presidente Vargas, das 10h às 16h, sem intervalo.

Em duas edições de coletas de lixo eletrônico neste ano já foram descartados corretamente 16 toneladas de materiais – sete na edição de março e nove na etapa de junho. Em 2021, foram 31 toneladas encaminhadas de forma adequada em quatro edições de coleta. A Semas reforça a importância do descarte correto de lixo eletrônico. Desta forma, salienta que é fundamental que a comunidade participe das etapas.

Para mais informações, é possível em contato via WhatsApp da Secretaria de Meio Ambiente (55) 3911-3027. Nesta edição não haverá o serviço de busca de materiais a domicílio.

