Colisão de carro-forte e caminhão de lixo deixa uma pessoa ferida no Oeste de Santa Catarina

publicidade

O choque entre um carro-forte e um caminhão de coleta de lixo na manhã desta quinta-feira, em São Carlos, no Oeste de Santa Catarina, deixou uma pessoa ferida. O acidente ocorreu na SC 282.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, atenderam a ocorrência. Os socorristas informaram que o estado de saúde da vítima era estável. No local, também havia bastante óleo na pista. A Polícia Militar (PM) foi acionada para controlar o trânsito, até a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Os dois veículos seguiam na mesma direção, no momento em que um deles tentou realizar uma ultrapassagem. Na sequência, após perderem o controle da direção, os veículos tombaram sobre a rodovia. O carro-forte, antes de tombar, bateu contra os blocos de concreto que separam a via do passeio.