Colisão entre caminhão e carro deixa um ferido na RSC 287, em Venâncio Aires

Uma colisão deixou uma pessoa ferida na RSC 287, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, nesta segunda-feira. A ocorrência foi atendida pelo 2º batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM) e, segundo informações preliminares, seria no quilômetro 88, da rodovia, próximo ao pedágio de Venâncio Aires. No local, próximo das 16h, um caminhão e um carro colidiram frontalmente. A vítima ferida foi encaminhada ao hospital do município.

O acidente causou lentidão no trânsito, que ficou em meia pista até o final da tarde, mas já foi liberado. Ainda não há informações sobre as causas da colisão ou referente à identidade da vítima que ficou ferida.